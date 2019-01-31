Özdil’in kitabı çalıntı çıktı

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SözcüYazarı Yılmaz Özdil'in, Atatürk sömürüsü yaparak 2 bin 500 liraya sattığı "Mustafa Kemal" adlı kitabı çalıntı çıktı. Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından Özdil'e tepki gösteren Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen, atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı.