Taziyeye giden Ekrem İmamoğlu’na sert tepki

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla suçlanan ve bunu gururuna yediremeyerek evinde intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışanı Yaşar Uçar'ın (47) evine taziye ziyaretine gitti. Uçar'ın yakınları, merhumun Beylikdüzü Belediyesi'nin iftirasından dolayı intihar ettiğini öne sürerek Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi.Yaşar Uçar'ın bir yakınının "Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin? Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum" sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüne yöneldi. Taziye evine giremeden ayrılan İmamoğlu, tepkilerden korktuğu için cenazeye de katılmadı. Cenazeye Uçar'ın ailesi, yakınları ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık katıldı. Uçar'ın cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.