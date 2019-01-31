Teröre desteği kesin

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan 2019 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. MGK bildirisinde şöyle denildi:Millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. Terörle mücadele harekâtı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş; tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettikleri memnuniyetle müşahede edilmiştir.Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış; bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir.Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır. Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak için daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda ve yürüttüğü diplomasiyle elde ettiği olumlu neticeler de göz önünde bulundurularak, İdlib'te mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlılığımızın sürdürüleceği belirtilmiştir.Tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi ilke edinen Türkiye'nin amacının, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunarak, ev ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış milyonlarca Suriyelinin yerlerine dönmelerini sağlamak olduğu; mezkûr krizin aşılmasında önemli role sahip anayasa komitesinin kurulmasının barış ve istikrar ortamına büyük katkı sağlayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiği; uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır.