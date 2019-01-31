Uğur Dündar istismara böyle destek verdi!

Yıllarca dolandırıcılar, istismarcılar ve hilekarlarla mücadele ettiğini iddia eden Uğur Dündar bu kez Atatürk üzerinden yapılan büyük istismara destek çıktı ve alkış tuttu. Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bugünkü yazısında Yılmaz Özdil'e tam destek veren Uğur Dündar, kendisi ile aynı gazetede yazı yazan Özdil'i eleştirenleri "Atatürk düşmanı" ilan etti. Yayınevi ve yazarının böyle bir açıklaması olmamasına rağmen kitaptan elde edilecek gelirin fakirlere verileceğini ve ücretsiz kitap dağıtımında kullanılacağını iddia eden Uğur Dündar yazısında şu ifadelere yer verdi:

YILMAZ ÖZDİL'İ ELEŞTİRENLER ATATÜRK DÜŞMANI

"Yılmaz Özdil kardeşimi itibarsızlaştırmak için medya tarihinin en büyük linçini yapıyorlar. Gözlerini öylesine bir linç ve hırs bürümüş ki, bunların altında yatan asıl nedenin 'Atatürk düşmanlığı ve kıskançlık' olduğunu değerli okurların göremeyeceğini sanıyorlar."

ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL

Kitabın 2500 liraya satılmasını da haklı bulan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in buradan elde ettiği gelirin ^"anasının ak sütü gibi helal" olduğunun altını çizdi. Dündar ayrıca Yılmaz Özdil'in "üçkağıtçı" gibi gösterilmesini eleştirdi ve Özdil'in "basın tarihinin en çok satan yazarı" olduğunun altını çizdi.