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Van merkezli 10 şehirde eş zamanlı operasyon

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen şüphelisi 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Van merkezli olmak üzere 10 şehirde operasyon başlattı. FETÖ şüphelisi altısı muvazzaf, dördü ihraç edilen 10 kişiden dokuz askeri personel yakalandı. Dün başlayan operasyonda yakalanan FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 16:24
Van merkezli 10 şehirde eş zamanlı operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik askeri mahrem yapılanması hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen FETÖ şüphelisi 10 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

ANKESÖRDEN HABERLEŞEN 10 FETÖ ŞÜPHELİSİNE OPERASYON

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de mahrem imamların ankesörden haberleştikleri tespit edilen FETÖ şüphelisi 10 kişiden, altısı muvazzaf, dördü ihraç edilen askeri personele yönelik eş zamanlı olarak dün operasyon yaptı. Ankesörden haberleştikleri tespit edilen şüpheliler için Van merkezli olmak üzere Türkiye genelinde 10 şehirde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli operasyonda İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis şehirlerinde dokuz FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı. Bir şüphelinin ise arama çalışmasına devam ediyor. FETÖ şüphelisi askeri personelden dokuz şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Van merkezli 10 şehirde eş zamanlı operasyon
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