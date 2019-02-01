Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama! "Vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz!"

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu dünyada adınızın kalması için ya böyle eserler yapmalıyız, ya da iyi evlatlar yetiştirmeliyiz. İkisini de yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR OLMASINA FIRSAT VERMEYİZ

"Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler, bizim zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var, bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bazı müteahhitler ben yüzde 60'ını alırım diyormuş, müteahhitin dediği geçerli değil. Sen müteahhite evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir sıkıntı olursa, muhtara - belediye başkanına gerekirse ben burada komşunuzum gelin bana bildirin. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz.

Bu güzel eseri mahallemize kazandıran Mahmut Ekşi ve kardeşine teşekkür ediyorum.