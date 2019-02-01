CHP’nin HDP’den bir farkı kalmadı

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CHP'ninİstanbul'daki 3 ilçe belediye başkan adayı HDP'ye yakın isimler oldu. Sancaktepe'de Özgen Nama, Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt aday gösterilirken, partinin kalesi Kadıköy'de de HDP'li Şerdil Dara Odabaşı'nın tercih edilmesi CHP'li seçmenin sert tepkisine neden oldu. Sancaktepe adayı Nama'nın sosyal medyadaki FETÖ paylaşımları ortaya çıktı. Nama'nın HDP ve Selahattin Demirtaş'ı savunan paylaşımları da bulunuyordu. İlçe Yönetim Kurulu da Nama tercihi nedeniyle toplu istifa kararı aldı. Sosyal medyada da tepkiler büyürken, Sancaktepe'de oturan Turan Gündoğdu, "HDP'nin PKK ile ilişkisi ortada. Herkes aklını başına toplasın. CHP memleketi bölmek isteyenlerle ittifak halinde" dedi. HDP ve PKK ile ilgili paylaşımları bulunan Kadıköy adayı Odabaşı'nın adaylığı da büyük tepkiyle karşılandı. Öyle ki sosyal medyada "Şerdil Dara Odabaşı'nı istemiyoruz" başlığı gündeme oturdu. Bazı vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini şöyle dile getirdi:Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile HDP arasında fark da kalmadı artık!CHP bu seçimleri de kazanmak istemiyor, Özgen Nama aday.Teröre karşı olup HDP ile kol kola olmak nasıl bir hastalık?HDP ile kol kola yürümek Atamızın partisine yakışıyor mu?Bu arada eski Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün CHP'nin Adalar Belediye Başkanlığı adaylığı HDP'de memnuniyetle karşılandı. HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, CHP ilçe teşkilatının tepki gösterdiği Gül için, "Erdem Gül'ü Adalar'da destekliyoruz" dedi.