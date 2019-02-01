Cinayete müdahale ettirmeyen komiser için soruşturma izni

FETÖ'den mahkum oldu şimdi cinayetteki ihmalden yargılanacakİstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilen yazıda, 4 Temmuz 2015'te saat 05.00 sıralarında Ağa Camisi önünde meydana gelen olayla ilgili kamera kayıtlarının incelendiği, olay anında orada bulunan sivil giyimli polislerin kavgaya müdahale etmediklerinin görüldüğü belirtildi. Yazıda, görüntülerle ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun da incelendiği belirtilerek, olay yerindeki polislerin tartışmayı ayırmak yerine sadece izledikleri, tartışmanın kavgaya döndüğü, yine herhangi bir müdahale yapılmadığı, ancak Ayhan Kaya bıçaklandıktan sonra polislerin olaya müdahale ettikleri aktarıldı.

Yazıda, "Komiser yardımcısı Zafer Okumuş ve polis memuru Barış C.'nin olaya müdahale etmedikleri anlaşıldığından kusurlu oldukları kanaatine varılmıştır" denildi. Bu nedenle Okumuş ve Barış C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verildiği kaydedildi.

DİĞER POLİSLERE DE MÜDAHALE ETTİRMEDİ

Omuz atma tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada Ayhan Kaya, onlarca kişinin gözü önünde üç kişi tarafından kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmüş, saldırganlar ağır ceza mahkemesinde 25'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, kavgaya geç müdahale etmekle suçlanan polis memurları Ali T. ve Mücahit Ö. hakkında da asliye ceza mahkemesinde dava açılmıştı. "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Ali T. ve Mücahit Ö.'nün, bıçaklı kavgayı gördükleri halde müdahale etmeyip izledikleri, görevlerinin gereğine aykırı davrandıkları belirtiliyordu. Savcılık olaya müdahale eden diğer sivil polisler Selim K., Aykut B., Fatih T., Fırat Ç., Sinan S. hakkında ise dava açmaya gerek görmemişti. Savcılıkta ve mahkemede dinlenen bu polis memurları, olay tarihinde amirleri olan Zafer Okumuş ve Barış C.'nin olaya müdahale ettirmediğini söylemişlerdi.

Zafer Okumuş da 14 Aralık'ta tanık olarak alınan ifadesinde "3-4 kişiye bir timin müdahale etmesi mümkün değil" diyerek, olaya geç müdahale edildiğini kabul etmişti.

Okumuş ile birlikte halen polis memuru olan Barış C. hakkında soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görev suçu olduğu için valilikten bu kişilerle ilgili soruşturma izni istemişti.