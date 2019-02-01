Eski korgeneral Metin İyidil tanıklık yaptı

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık eski albay Muharrem Erdem'in talebiyle, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının ardından "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Metin İyidil tanık sıfatıyla dinlenildi.

"ZIRHLI BİRLİKLER DE BANA BAĞLIYDI"

Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olduğunu beyan eden İyidil, Zırhlı Birlikler tümeninin de kendisine bağlı birliklerden biri olduğunu belirtti.

İyidil, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun eşinin kendisini arayarak Başoğlu'nun kaçırıldığını söylediğini, televizyondan tankların sokaklara çıktığını görmesi üzerine bağlı birliklerdeki komutanları aradığını ifade etti.

Zırhlı Birliklerin tümen komutanı olan Erdoğan Akyol'u 23.08'de aradığını, Akyol'un görevden alındığını ve yerine Ahmet Bican Kırker'in atandığını kendisine söylediğini anlatan İyidil, mesajın sahte olduğunu söyleyerek Akyol'a birliğinin başına geçmesi emrini verdiğini dile getirdi.

"TÜMENDE TUCE İLE GÖRÜŞTÜM"

Tümen'de görüştüğü kişilerden birinin de olay tarihinde albay rütbesiyle görev yapan tutuksuz sanıklardan albay Cem Tuce olduğunu kaydeden İyidil, Tuce'den kışla içindeki duruma ilişkin bilgi aldıktan sonra Kırker ile birlikte hareket edenleri vurmaları talimatını verdiğini söyledi.

Etimesgut'taki tümen kışlasına sabah saatlerinde gittiğini belirten İyidil, darbe girişiminde bulunduğu belirtilenlerin gözaltı işlemlerinin yapıldığını beyan etti.

Sanık Muharrem Erdem'in gözaltına alınmasına ilişkin bilgisi sorulan İyidil, bir astsubayın kendisine Erdem'in de 15 Temmuz akşamı darbecilerle hareket ettiğini söylemesi üzerine Kurmay Başkanına gerekli işlemi yapması yönünde talimat verdiğini bildirdi.