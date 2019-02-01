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’den 17 tutuklama

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
FETÖ’den 17 tutuklama
Gaziantep'te 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde Gaziantep imamı E.T. ile yardımcısı M.A.'nın da bulunduğu 12 kişi yakalandı. Örgütün sözde Güneydoğu Anadolu Bölgesi imamı A.S. ise otogarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Kayseri merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı. MİT operasyonuyla Azerbaycan'dan Ankara'ya getirilen FETÖ'nün kilit isimlerinden İbrahim Eker tutuklandı. Adıyaman'da E.G. ve R.G. çifti, Zonguldak'ta ise mahrem imam E.C. gözaltına alındı.
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FETÖ’den 17 tutuklama
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