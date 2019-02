İmamoğlu’na sert tepki: Teröre can suyusunuz

BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim gezilerindeki fiyaskolara her gün yenileri ekleniyor. İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında son olarak Sultangazi'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada bir hemşerisi İmamoğlu'na, CHP'nin HDP ile işbirliği yaptığına dikkat çekerek tepki gösterdi. "AK Parti'nin kalesine hoş geldin" diyerek İmamoğlu'nu karşılayan vatandaş, "Hangi partinin adayısınız?" diye sordu. "CHP'nin" cevabını aldıktan sonra da "HDP'nin adayı değil misiniz? Siz ortak adaysınız şu an. Herkesin oyu başkadır. HDP ile işbirliği yapmak başkadır. Türkiye'nin birinci sorunu terördür, vallahi ülkem adına üzülüyorum. Siz buna can suyu oldunuz, olmaya devam ediyorsunuz. Keşke bu oyuna alet olmasaydınız" diye konuştu. İmamoğlu ise bu ifadeler karşısında vatandaşa "Yanlış düşünüyorsunuz" cevabını verdi. İmamoğlu'na bir diğer tepki ise CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğu iddiası nedeniyle geldi. CHP'nin parti içi yönetimini de eleştiren kadın vatandaş "CHP'nin başındaki kişi dokuz kez, 10 kezdir hep kaybediyor ve sürekli başta. Aynı kişiyi seçiyorsunuz. Partinizde başka muhalif kişiler mi yok? Belki başka birisi seçilse, belki size oy vereceğiz. Bakın başörtülülere karşı duruluyor. Mesela hayvanları katledenlere diyorlar ki dindar adamdır. Çok yanlış şeyler. Onu söyleyen kişileri istifa ettirmeniz gerekir" dedi.