Kentlerimiz rantla değil eserle değerlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'ndaki törende 'AK Parti Gönül Belediyeciliği Manifestosu'nu açıkladı. İşte Erdoğan'ın ağzından AK Parti'nin 31 Mart mahalli İdareler seçimlerinin ardından şehirleri yönetme anlayışının özünün, millete taahhütlerinin 11 başlıkta toplandığı manifesto;İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin şekilde uygulamaya geçireceğiz.Altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi inşallah bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştıracağız.İnsanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Araçlar kaldırımda değil otoparkta olacak.Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehirlerimize hâkim kılacağız.Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Teknolojiyi yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerin emrine sunacağız.Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Kitlesel tüketim atıklarınır da çevreyi kirletmesine engel olacağız.Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Sessiz yığınların sesi olacağız ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. İmar ederken nesilleri ihmal etmeyeceğiz.Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik vereceğiz.Belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinleri de katılacak. "Şehirli Hakları" bildirgesi hazırlayacağız. Belediye ihaleleri canlı yayın dâhil, herkese açık yapılacak.Belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Her harcamanın gerekliliği tartılacak. Bilgi ve belgeler herkese açık olacak.AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Kentleri gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlendireceğiz.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan seçim manifestosunun açıklamasının yanısıra hem salonda hem de salon dışındaki binlerce vatandaşa önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ediyorum. Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet, tehdit değil; plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimiz. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, 31 Mart'ta tamamen kapanacak, milletimiz tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. Türkiye, uzun süre umursuz hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Bizimkisi ise bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olması. Laf ile aşk olmaz. Ancak sevdiğinizde yok olursanız aşk olur.Geçtiğimiz yıllarda üst üste çok büyük saldırılara maruz kalan ülkemizin istikrar ve güven ortamının devamına, her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı bizim aynı zamanda bir beka meselemizdir.Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı ile bu PKKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP.AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerde aday gösterilen 1297 belediye başkan adayı tanıtıldı. Mevcut belediye başkanlarından 480'ini yeniden aday gösteren AK Parti'de belediye başkanlığı yarışına katılacak yeni isimlerin sayısı ise 817 oldu.' Seçim manifestomuz AK Parti'nin, yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkeleri olacak. Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Parti'li belediyelerimiz, bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet verecek'