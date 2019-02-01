Sahte kayıtta CHP bağlantısı

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İstanbulBüyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yaptığı için tutuklanan nüfus memuru, kendisini göreve CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın yerleştirdiğini iddia etti. Belediyede zabıta olarak çalışırken, 2 yıl önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirilen Özgür S.'nin boş dairelere 354 seçmen kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı. Özgür S., 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanmıştı. SABAH'ın haberiyle gündeme gelen olayla ilgili soruşturmada, bu 354 kişiden 130'u mağdur ve şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bu arada Özgür S.'nin, kendisini İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yerleştiren kişinin CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğunu öne sürdüğü kaydedildi.Soruşturma dosyasına giren rapora göre, 1.5 yılda Büyükçekmece'de seçmen sayısı yüzde 17 arttı. Seçim tarihlerine göre yaşanan seçmen artış oranları şöyle: 27 Temmuz 2007: 3 yılda yüzde 9. 29 Mart 2009: 2 yılda yüzde 11, 12 Eylül 2010: 1 yılda yüzde 7, 17 Haziran 2011: 1 yılda yüzde 4, 29 Mart 2014: 3 yılda yüzde 15 10 Ağustos 2014: 6 ayda yüzde 3, 7 Haziran 2015: 6 ayda yüzde 4, 1 Kasım 2015: 6 ayda yüzde 3, 16 Nisan 2017: 2 yılda yüzde 9, 24 Haziran-31 Aralık 2018: 1.5 yılda yüzde 17.