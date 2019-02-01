Son Dakika | İstanbul Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 394 kişinin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.

İSTANBUL merkezli yasadışı bahis operasyonunda Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltına alınmasının ardından 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, biri kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.