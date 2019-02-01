Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika | İstanbul Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı!

| Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı!

Ajanslardan gelen haberine göre; Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı. 394 kişi hakkında gözaltı kararı var. Konuyla ilgili ayrıntıları sabah.com.tr'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Bu bahis operasyonu aynı zamanda bugüne dek yapılan en kapsamlı sanal bahis operasyonu olarak dikkat çekiyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 08:43
Son Dakika | İstanbul Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 394 kişinin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.

İSTANBUL merkezli yasadışı bahis operasyonunda Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltına alınmasının ardından 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, biri kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | İstanbul Merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN