“ABD’nin taahhütleri sahaya yansımalı”

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun, İletişim Başkanlığının ana amacının Türk milletinin sesini, Türk devletinin haklı mücadelesini dünyaya duyurmak olduğunu belirterek, "Beka mücadelesinde stratejik iletişimin tüm imkanlarını kullanacağız" dedi.ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceklerini kaydeden Altun, "Bu geçiş sürecini eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yönetmek istiyoruz. Aynı zamanda Rusya ve İran'la yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. ABD'nin son yıllarda bazı grupların ideolojik gündemlerinin etkisi altında kalarak Türkiye'yi rahatsız edecek birtakım adımlar attığına değinen Altun, "Bu adımlar sadece ikili ilişkilerde değil tüm bölgede kriz üstüne krize yol açtı. Özellikle Obama döneminde DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/PYD/YPG ile iş tutulması ve FETÖ yöneticilerinin iadeleri konusunda mesafe alınamaması Türkiye'yi haklı olarak rahatsız etti. Buna karşın son aylarda her iki alanda da olumlu gelişmeler yaşanması memnuniyet verici. Ancak verilen taahhütlerin vakit kaybetmeden sahaya yansıması gerekir" dedi.