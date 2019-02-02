CHP’li belediyeye karşı zafer çevrecilerin

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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ilçenin en büyük yeşil alanlarından biri olan Albatros Parkı'nın yapılaşmaya açan plana mahkemeden engel geldi. SABAH'ın sık sık gündeme getirdiği ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 30 dönümlük parka rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliği CHP'li Belediye Bakanı Hasan Akgün'ün girişimleriyle hayata geçirilmişti. Nisan 2017'de satış ihalesi yapılan söz konusu arazi 160 milyon liraya bir şirkete satılmıştı. Tartışılan plan, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı. Mahkeme kararında, plan değişikliğinin paftalara işlenmediği, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, "İmar planının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" denildi. Kararda Büyükçekmece Albatros Parkı'nın açık yeşil alan olarak korunması gerektiğine dikkat çekildi.