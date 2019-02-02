CHP’nin iki ilçe adayı aynı köyden çıktı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de pazar günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adaylığı açıklanan iki isim dikkat çekti. 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce için imza vermeyen tek delege olan Gökhan Yüksel, Kartal'a aday gösterildi. CHP'de Kadıköy'le birlikte herkesin iştahını kabartan Beşiktaş'a da sürpriz şekilde ilçede aynı zamanda müteahhitlik yapan Rıza Akpolat aday yapıldı.Yüksel ile Akpolat'ın aynı köylü ve akraba oldukları ortaya çıktı. İkilinin adaylıklarının açıklanınca Erzincan Tanyeri Köyü'nün sosyal medya hesaplarında mesaj yağmuruna tutuldu. Tanyeri'ne piyango olarak değerlendirilen adaylar için köylüleri, "Talih kuşu yüzümüze güldü" diye açıklama yaptılar. Derneğin sosyal medya hesabında Akpolat için "Genç politikacı, derneğimizin gururu Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi Başkan adayı olmuştur. Ülkemiz için, Beşiktaş için hayırlı olsun" denildi. Aynı mesaj Yüksel için de paylaşıldı.2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Erzincanlı Mustafa Sarıgül'ü aday gösteren CHP, ilçelerde Erzincanlı aday göstermemişti. CHP, bu kez iki Erzincanlıyı aday göstermiş oldu. Adayların belirlenmesi için kıran kırana bir pazarlık yapıldığı da ortaya çıktı. Pazarlıklarda ise Seyit Torun, Oğzu Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu öne çıktı. Kulis yapan yöneticiler, büyük oranda istediğini aldı. Toprak'ın desteklediği Akpolat'a ilçe örgütünden tepki geldi.