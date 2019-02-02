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Eskişehir'de zanlısı eski binbaşı yakalandı

mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen eski binbaşı Eskişehir'de gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 10:21
Eskişehir'de FETÖ zanlısı eski binbaşı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir'de FETÖ zanlısı eski binbaşı yakalandı
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