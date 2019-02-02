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’nün çırpınışı mahrem imamın notlarından çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
FETÖ’nün çırpınışı mahrem imamın notlarından çıktı
İstanbul cumhuriyet savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'nün GATA yapılamasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 26 şüpheli hakkındaki iddianamede mahrem imam İsmail Şen'in kriptolu mesajlaşma programlarının içerisinde 317 not ele geçirildi. Notlarda TSK'daki örgüt üyesi muvazzaf askerlerin deşifre olmamak için Atatürkçü gibi görünmeleri, alkol almaları; kadın örgüt mensuplarının tesettürden çıkmaları, ehl-i dünya gözükmeleri, sokakta rahat günlük kıyafet giymeleri" gibi talimatlar yer alıyor.
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FETÖ’nün çırpınışı mahrem imamın notlarından çıktı
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