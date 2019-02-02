Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 13’üncü dalga operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 11'i pilot 14 asker hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı. Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere 11'i F-16 pilotu 14 şüpheli dün adreslerinde gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bugüne kadar yapılan 13 operasyonda 770 subay ve astsubay hakkında yasal işlem yapıldı. Bunlardan 543'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 257'si tutuklanırken, 115'i ise itirafçı oldu. Öte yandan Samsun merkezli 'mahrem imam' soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bolu'da 1 FETÖ' cü tutuklandı. Adana merkezli 18 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 askerden 7'si tutuklandı