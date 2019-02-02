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Kışanak’a 14, Tuncel’e 15 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Kışanak’a 14, Tuncel’e 15 yıl hapis cezası
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları dava karara bağlandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti Gültan Kışanak'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "örgüt propagandası" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Sebahat Tuncel'i ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, "örgüt propagandası" suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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Kışanak’a 14, Tuncel’e 15 yıl hapis cezası
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