Mavi Liste'deki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Hatice Ruken Kılıç ile Serkan Örs'ün Avcılar'da bir adreste saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

10 Ağıstos 2015 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırının faili olarak aranan DHKP-C terör örgütü iyesi Ruşen Kılıç, Avcırlar'da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Milli İstihbatat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla saklandığı evde gözaltına alınan Kılıç'ın sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü öğrenildi.

1,5 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı arananlar listesinde Mavi listede 1 buçuk milyon TL ödülle aranan Kılıç ile birlikte örgüt üyesi Serkan Ö.'nüm de gözaltına alındığı öğrenildi. Aramada, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Hatice Ruken Kılıç ve Hatice Aşık, 10 Ağustos 2015'de Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na saldırıda bulunmuş, Aşık yaralı yakalanırken, Kılıç olay yerinden kaçmıştı.