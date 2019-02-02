Metin Topuz iddianamesi tamam

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FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Topuz'un yargılanmasına 26 Mart'ta başlanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine kalkışan eski savcı Zekeriya Öz ve polisler ile yoğun irtibatı tespit edilen Topuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Topuz "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs"le suçlanıyor.78 sayfalık iddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer alıyor. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alışverişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlendiğive bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" deniliyor.