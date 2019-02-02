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heyeti 'daki temaslarını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığınca (), 'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla bugün 'ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı. Heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 17:17

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere, Rusya Federasyonu'na giden heyetin temaslarını tamamladığı belirtildi.

Heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi.

Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı.

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye'nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi.

Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

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MSB heyeti Rusya'daki temaslarını tamamladı
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