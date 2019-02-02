‘O çocuklar adam oldu, merak etme’

BUGÜN NELER OLDU

TBMMBaşkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün cuma namazını Ümraniye'deki İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde kıldı. Yıldırım'ı camiye gelişinde Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok say��da vatandaş karşıladı. Bu sırada yoğun ilgi gören Yıldırım, camiye kadar güçlükle ilerledi. Yıldırım'a vatandaşların ilgisi cami çıkışında da devam etti. Kalabalığa rağmen vatandaşları geri çevirmeyen Yıldırım, birçok vatandaşla fotoğraf çektirdi. Ardından İMES Sanayi Sitesi'ndeki esnafla yemekte bir araya gelen Yıldırım, programın düzenlendiği alana varıncaya kadar kalabalık arasında güçlükle ilerledi. Yıldırım, Kadıköy Moda'da bulunan Barış Manço Müzesi'ni de ziyaret etti. Yıldırım, şöyle konuştu: "Barış Manço sadece Kadıköy'ün Moda'nın değil, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş efsane bir sanatçımızdır. Bugün (dün) vefatının 20. yıldönümü, yıllar geçse de Barış Manço sevgisi bitmiyor. Sadece bir sanatçı değil, insan sevgisi iliklerine kadar işlemiş, değerli insandı. Mekanı cennet olsun. 'Adam olacak çocuk' dediğin o çocuklar, Barış Manço hiç merak etme adam oldular ve Türkiye'nin geleceğine damgasını vurdular."