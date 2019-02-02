Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan’a kaçan darbecilerin davasında 6 müebbet

’a kaçan darbecilerin davasında 6 müebbet

19 sanıklı davada 6 sanığa müebbet hapis cezası çıktı. ’daki 8 hainin dosyalarının ayrılmasına karar verildi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Yunanistan’a kaçan darbecilerin davasında 6 müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 firari askerin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında açılan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı davası karara bağlandı. Mahkeme, darbeye teşebbüsten 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa müebbet, örgüte yardım suçundan 3 sanığa farklı oranlarda hapis cezaları verdi. 2 sanık da beraat etti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada darbe girişimi sırasındaki rütbelerine göre, yarbay Talip Güler, üsteğmen Salih Kukudasoğlu ve teğmen Fatih Mandacı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, teğmen Halil Can Akbaş ile astsubaylar Rifat Çelik ve Mehmet Güngör'ü de aynı suçtan müebbet hapis cezası mahkum etti. Üsteğmen Osman Gider 15 yıl 10 ay, teğmen Hüseyin Pehlivan 14 yıl 2 ay, Astsubay Mahmut Küçüközer ise 7.5 yıl hapis cezası aldı. Sikorsy helikopterle Yunanistan'a kaçan ve 8 firari sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’a kaçan darbecilerin davasında 6 müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN