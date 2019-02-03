Akar, sınırın sıfır noktasında

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve bölgedeki komutanlarla birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve Dündar, sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi. Burada komandolara hitap eden Bakan Akar, ülkenin hak ve menfaatleriyle vatan topraklarını korumak, egemenlik ve bağımsızlığını sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, hazırlıkların tamamlandığını, yeri ve zamanı geldiğinde faaliyetlerin icra edileceğini söyledi. Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, çalışmalarla ilgili ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli seviyelerde faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunun altını çizen akan Akar, "Çalışmalar sırasında ABD'liler geldi, gitti, bizden heyetler gidip geliyor. Ayrıca Ruslarla yapılan çalışmalarımız var. Bütün bunların sonunda gerçekten tarafların Türkiye'nin tezlerine, TSK'nın taleplerine yaklaştığını görmeyi de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz" dedi. Akar, terör ağalarının çıkmaz bir yolda olduklarını gördüğünü, alttakilerin de bunları anlaması ve TSK'nın çalışmalarıyla terör örgütünün tamamen etkisiz hale getirileceğini söyledi.