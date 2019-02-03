Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

'da, tartıştıkları S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız 6 kişi, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 17:07
Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi. Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bitlis'ten kötü haber! Bir kafenin çatısı çöktü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN