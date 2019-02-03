Son dakika haberi...Başkan Erdoğan o bildirgenin detaylarını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemşi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Şehirli Hakları'na dair de açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİR HAKLARI SADECE İSTANBUL'DA DEĞİL TÜRKİYE İÇİNDİR"

Şehri oluşturan halkın da içinde olduğu bir meclisin oluşması belediyelerimizin bu noktada seçici davranmak suretiyle orada yaşayan insanlardan oluşan, zaman zaman onları biraraya getirmek sureçtiyle bir şehirli halklarkı bildirgesi hazırlamalı. Bu şehirlilerimizi kapsayan genel halklar bildirgesinden ibaret olabilir. İkincisi her şehrin özel şartlarını ihtiva eden karşılıklı sorumluluklar, haklar yer alabilir. Bu tabii Türkiye için, şehirlerimizin için, özellikle de büyük şehirlerimiz için çok önemli bir adım olacaktır.







"DÜNYADA ÖYLE ŞEHİRLER BİLİYORUM Kİ TEMİZLİK REZİLLİK!"

Habitat 2'nin sonuç belgesinde İstanbul, dünyanın en temiz ikinci ülkesi olarak kayıtlara geçmişti. Bir taraftan bizim medeniyetimizde, dinimizde temizlik imandandır diyeceğiz, ondan sonra temizlik olmayacak. Onun gereğini yaptık. Habitat da o noktada hakkımızı verdi ve sonuç bildirgesine koydu. İstanbul genelinde bu başarıyı sürdürüyor. Dünyada öyle şehirler biliyorum ki, rezillik. Gitmediğim, görmediğim şehirler artık çok az.

"SOKAĞA SİGARA İZMARİTİ, PAKETİ ATMAK KUL HAKKIDIR"

Karayollarını zaman zaman çok sıkıştırıyorum. Vatandaşımızın da hassasolması lazım. Karayollarında pet şişeyi içip, yolun bir kenara atıyor. Bizim mayamızda böyle bir şey yok. Bunu yapmamalısın. Bu şehirler, bu yollar bizim. Allah rahmet etsin Mahir İz hocamız vardı. Bir gün sohbetinde bir arkadaşıyla beraber Saraçhane kemerinde Unkapanı'na doğru iniyor. Önde giden birisi, bizi izleyenlerin affına sığınıyorum, afedersiniz yere tükürüyor. Hoca yanındakine diyor ki, "Bu yaptığı kul hakkıdır. Arkadan gelen birisi iç geçirse kul hakkıdır" diyor. Sen şimdi kalkıp sigaranı içeceksin izmaritini, paketini atacaksın. Bunların hepsi kul hakkıdır. Çöpçünün görevi doğal pisliği temizlemektir, onun dışındakileri değil.





"ÜMRANİYE VAHŞİ DEPOLAMAYDI! ORAYI SPOR TESİSİNE ÇEVİRDİM"

Eşim sağolsun bu konuda devrede. Genelkurmay'la konuştu, TSK da devreye girdi. Bu atıkların bu şekilde ayrışması bize birçok şey kazandıracak. Zaman içerisinde özellikle bundan enerji üretimini de. Ümraniye vahşi depolamaydı. Orası patladı 39 kişi öldü. Sonra ben orayı spor tesisleri haline getirdim. CHP'den aldık bu hale getirdik. Aramızdaki fark bu. Sıfır atıkla başlayan bu süreci sürekli gündemde tutuyoruz. Hem enerji, hem enerji dışı olarak faydalanacağız. Şu parklar, bahçeler vs. buraları kalkıp da süni gübreyle gübrelemesini yaptığınızda bunun çok tehlikeleri var.



