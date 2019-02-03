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’liyim ama Soyer’e oy vermem

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i iki dönem görev yaptığı Seferihisar'daki esnaf ve vatandaşlara sorduk, bir dokunduk bin ah işittik. Soyer'in yurt dışı gezilerinden ilçeye uğrama fırsatının olmadığını dile getiren vatandaşlar, "Seferihisar'da adeta enkaz bıraktı Şimdi İzmir'in vay haline" diyerek memnuniyetsizliklerini anlattı. 60 yaşındaki Hasan Bülbül, "CHP'ye üyeyim. Bundan önceki iki dönemde Seferihisar'da Tunç Soyer'e oy attım. Ancak yaptıkları ortada. Bir daha Soyer'e oy atmayacağım. Attığıma pişmanım. HDP ile işbirliği yaptı. 10 yılda bir tek yatırım yapmadı" dedi.
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CHP’liyim ama Soyer’e oy vermem
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