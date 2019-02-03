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Dikili'de lastik botta 47 yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 16:40
Dikili'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı

Geçen cuma günü saat 08.20 sıralalarında, Sahil Güvenlik helikopterindeki görevliler tarafından, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye giderek, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik botta bulunan 13'ü erkek, 11'i kadın, 23'ü çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı
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