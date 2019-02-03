BUGÜN NELER OLDU

TBMMBaşkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, dün Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD), Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS), Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu üyeleriyle buluştu. Yıldırım buradaki konuşmalarında. "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Artık gece gündüz İstanbul için, İstanbullular için daha fazla ter dökeceğiz. Benim İstanbul'a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da, beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum" dedi.