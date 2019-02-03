Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İzmir'de midibüs devrildi: 4 yaralı

'de midibüs devrildi: 4 yaralı

'in Karabağlar ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 17:39
İzmir'de midibüs devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki 35 ZTG 60 plakalı midibüs 5714/24 sokakta rampa çıktığı sırada önüne çıkan bir araç nedeniyle durdu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, geriye doğru kayarak bir evin duvarına çarptı ve devrildi.

Kazada sürücü Özdemir ile araçta bulunan Mahmut Sevim, Zeycan Sevim ve Yasemin Mandalli Ulusoy yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında sokakta bulunan bir doğal gaz kutusunun hasar görmesi nedeniyle bölgede gaz kesintisi yapıldı. Hasar gören doğal gaz kutusu İZMİRGAZ görevlilerince onarıldı.

Soyer'cilerin sığındığı o FETÖ davasının şifreleri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de midibüs devrildi: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN