Millet, konaklarda tarihi yaşayacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı AK Parti seçim manifestosunda da yer verdiği "değer üreten şehir" vurgusuna hizmet edecek "Millet Konakları Projesi" ile köy ve mahallelerdeki sosyal doku güçlenecek. 2023'e kadar Türkiye'de 5 bin Millet Konağı inşa edilecek. Projeye ilişkin SABAH'a açıklama yapan AK Parti Şehir, Kültür ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, şunları söyledi:Millet Konakları mimarisiyle bizi etkileyen ama en çok da içinde paylaşılanlarla yüreğimize dokunan, kapısı herkese açık alanlar olacak. Mimarisi, geçmişten feyz alacak ama geleceğe de söz söyleyebilecek nitelikte bir bakış açısını temsil edecek.Sosyal ve kültürel ortak kullanım alanları olarak kurgulanacak. Millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinde olduğu gibi şehirlerin karakterinden ayrı bir mimariye sahip olmayacak. Millet konakları, milletin bir arada olduğu, bir araya gelerek konuşup paylaştığı, vatandaşa her zaman kapısı açık alanlar olacak.Millet Konakları ile bize ait olan değerleri farklı konseptler ve farklı fonksiyonlar ile tekrar hayata geçirebilme kabiliyetimizi ön plana çıkacağız. İç kurguları da ortaya çıkıyor.