Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 POMEM 24. dönem başvuru şartları için geri sayım sürüyor

Emniyet teşkilatında polis olarak görev yapmak isten bireyler, Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan 24. dönem POMEM başvuruları duyurusunu yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalar içerisinde 23. dönem POMEM mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların yerleri ve tarihleri belli olmuştu. Bu gelişmenin üzerine 24. dönem POMEM polis alımı başvuruları için heyecan daha da arttı. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 24. dönem POMEM başvuruları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Başvuruların 23. döneme ilişkin sürecin tamamlanması ile beraber başlaması öngörülüyor. Akademi tarafından resmi bir açıklama yapıldığı andan itibaren detayları sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

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