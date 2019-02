Silivri’de son çırpınış

BUGÜN NELER OLDU

HaticeA. FETÖ üyeliğinden Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşi Ali Kemal A.'ya ziyaret saatinde içine not gizlenmiş bir kitap verirken yakalandı. Hafize A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'örgüte yardım' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli, savcılıkça alınan ifadesinde, kardeşi Ali Kemal A.'nın kendisinden cezaevine kitap getirmesini istediğini, kardeşinin dairesinden kitabı alarak içinde ne olduğuna bakmadan cezaevine götürdüğünü, kağıtlarda yazan isim, telefon numarası ve yazılar hakkında bilgisi olmadığını ileri sürdü. İddianamede, şüpheli Hafize A.'nın getirmiş olduğu kitabın içerisinde, üzerinde 'Mehmet Ali Usta 0536 722 .. ..' yazılı not kağıdı bulunduğu belirtildi. Telefon hattının sahibi Mehmet Ali S., savunmasında, dosyada isimleri geçen Ali Kemal A. ve Hafize A. isimli kişileri tanımadığını, mekanik ustası olduğunu, üzerinde ismi ve telefon numarası yazılı not kağıdı hakkında bilgisi olmadığını iddia etti. Şüphelinin herhangi bir ByLock ve FETÖ ilişiği bulgusuna rastlanılmadı. İddianamede, şüpheli Hafize A.'nın Bank Asya hesabında Fetullah Gülen'in çağrısı ardından artış olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin, FETÖ yapılanmasına mali yönden destek veren Bank Asya Katılım Bankası'nda hesap açtırıp kullanarak ilgili yapılanmayı desteklediği, ifade edildi. Hafize A. hakkında atılı suç kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.