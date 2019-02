‘31 Mart gecesi tüm Türkiye İzmir’i konuşacak’

31 Mart 2019 yerel seçimlerine artık iki aydan daha kısa bir süre kaldı. Her yerel seçimde olduğu gibi tüm dikkatler yine İzmir'deki yarışa çevrilmiş durumda. CHP, Tunç Soyer gibi HDP'nin hendek siyasetine destek veren, işkenceci babası ile gurur duyduğunu açıklayan, Seferihisar'da iyi bir belediyecilik sınavı vermediği iddia edilen bir ismi aday göstermesi bu yarışa farklı bir boyut kazandırdı. AK Parti'den adaylığı açıklanan Nihat Zeybekçi ise MHP'nin desteğini arkasına alarak İzmir'deki yarışa oldukça güçlü başladı. Nihat Zeybekçi ile sokağa çıkarak İzmir seçmeninin nabzını birlikte yokladık. Tüm yaşananlara rağmen CHP'den vazgeçmeyenler olduğu gibi altyapı eksikliği, çöp kokusu, deniz kirliliği ve trafik sorunundan bıkan İzmirli seçmenin sayısı da oldukça fazla. Her fırsatta kavga siyaseti yapmayacağını açıklayan Nihat Zeybekçi, "gönüller yapmaya geldik" diyor. İzmir'in belli bir kesiminde dile getirilen "yaşam tarzına müdahale" endişesi ile ilgili olarak önemli mesajları var. CHP'nin adayı Tunç Soyeri'nin HDP'nin hendek siyasetine destek veren açıklamalarını ise oldukça tehlikeli buluyor. MHP ve AK Parti seçmeninin adayı Nihat Zeybekçi ile İzmir'deki büyük heyecanı yerinde konuştuk.



BAŞARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK



-Nihat Bey öncelikle İzmir'deki adaylık sürecinizi merak ediyorum.



Ben biliyorsunuz Ekonomik Politikalar Kurulu Başkan Vekiliydim. Başkanı da Cumhurbaşkını'mızdı. Kendisinin bir telefon konuşmamız sırasında "İzmir adayımız sen olacaksın" şeklinde bir tebliği oldu. İzmir bizi hep heyecanlandırmıştır. "Başüstüne! Biz bunu seve seve yaparız" dedik. Daha sonra bu konuda görüşmelerimiz oldu. Özetle "İzmir geri gidiyor, İzmir'e bu yakışmıyor. Türkiye'ye çok büyük katkılar verecek bir şehir." dedi. Ama bir şey söyledim orda. Ben bu görevi "mış" gibi yapmam. Başaracağımıza inandığım için yaparım, dedim.



-Bugün birçok İzmirli ile konuştum. 'İzmir halkı bütün başarısızlıklara rağmen yine ideolojik davranır ve CHP'ye oy verir' deniliyor. Bu görüşe katılıyor musunuz?



İsa Tatlıcan, Nihat Zeybekci ile İzmir'de sokağa çıkıp vatandaşların nabzını tuttu.



Hiç de öyle değil. Bu sabah saat 5'te İzmirlilerin arasındaydık. Her semtini dolaşıyoruz. İnanın bana vatandaş direkt gelip söylüyor. "Ben ailemle birlikte CHP'liyim. Ama artık yeter. Bu seçimlerde oyum sizin" diyor. Ben de "oyunuz bizim değil İzmir'in" diyorum. Bunu 31 Mart'ta hep beraber göreceğiz. Bize emrolunan sefer. İzmir'in geleceği ile ilgili projelerimizi anlatmak. Zafer milletindir. Millet İzmir'e sahip çıkacak.



KİMSENİN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETMEDİK



-İzmir'in bir kesimi hala "AK Parti gelecek bizim yaşam tarzımıza müdahale edecek" endişesi taşıyor. Bu endişeyi gidermek için neler yapacaksınız?



Sözünü ettiğiniz yaşam tarzı sadece İzmir'de yok. Türkiye'nin heryerinde var. Kayseri'de de, İstanbul'da da, Bursa'da da var. Bu çok gereksiz bir endişe. Evet böyle bir endişe var. Ama bunları çok sınırlı. İzmir 4,5 milyonluk bir şehir. Maksimum 50 bin kişiden böyle bir tepki duyarsınız. Onlarla bizim diyaloğumuz hiç kopmadı. Türkiye'nin her yerinde birçok seçim kampanyasına katıldım. Zaman zaman küçük tepkiler olmuştur. Ama ben İzmir'de bunu hiç görmedim ve yaşamadım. Ne olursa olsun belirli bir nezaket ve bize saygı var. Çünkü biz buranın çocuğuyuz.



MHP İLE UYUM İÇERİSİNDEYİZ



-Siz aynı zamanda Cumhur ittifakının da adayısınız. MHP ile ittifak çalışmaları nasıl gidiyor?



Çok iyi. Akşam MHP il ve ilçe başkanımızla beraberdik. Hatta BBP il başkanı da vardı. Hepimizin tek bir hedefi var. İzmir'i dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline getirmek ve muasır medeniyet seviyesine çıkarmak. Yüzde yüz uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim posterlerimiz MHP il binasında asılı şu anda.



-AK Parti ile CHP arasındaki makas son yerel seçimlerde biraz kapanmıştı. Bu seçimleri kazanacağınıza gerçekten inanıyor musunuz?

Biz kesinlikle ümitliyiz. Kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Trend hep yükselişte. Bazı TV programlarında İzmir tartışılıyor. Geçenlerde bir tanesine mesaj gönderdim. "31 Mart akşamı Türkiye İzmir'i konuşacak" dedim. Bu kadar iddialı konuşuyoruz.



9 AYDA İZMİR'İ TANIYAMAYACAKSINIZ



-İzmir son dönemde altyapı sorunu, körfezden gelen kötü kokular ve trafik sorunu ile anılıyor. 7 Şubat'ta projelerinizi açıklayacaksınız. Ana hatları ile İzmir bu görüntüden kurtaracak projelerinizi öğrenebilir miyiz?



İlk 2 yılda hedefimiz 30 tane köprü ve kavşağı bitirmek. Şehir içi trafiğin bu yükü taşıması mümkün değil. Bunlarla ilgili birçok projemiz var. Urla'dan Menemen'e, Bergama'ya hatta Kiraz'a kadar raylı sistemi götüreceğiz. Otopark kapasitesini önemli bir kısmı yeraltında olmak üzere 80 bine çıkarmak. İstihdam, altyapı, çevre, katı atık ile ilgili birçok projemiz var. Ama izin verin 7 Şubat'ta bunları tüm kamuoyuna açıklayalım.



-İzmir'in sorunları çok fazla. Bunları ne kadar zamanda tamamlamayı planlıyorsunuz?



Bunlar devasa projeler. Demiryolu ve Çevreyolu projesini 5 senede bitirmeyi planlıyoruz. Yani ilk dönemde. İlk 9 ayda ise birçok sorunu çözmüş olacağız. Bir daha İzmir'e geldinizi zaman bu şehri tanıyamayacaksınız. 31 Aralık 2019'da İzmir'e geldiğinizde "acaba yanlış bir şehire mi geldim" diyeceksiniz.



TUNÇ SOYERİ HDP'NİN ADAYI



-Kavga siyaseti sevmediğinizi biliyoruz. Ancak Türkiye CHP'nin adayı Tunç Soyeri'yi konuşurken size bu konuyu sormamak olmaz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?



Tunç Soyeri'nin halk ile bir problemi var. Yerel yönetime talip olan bir siyasetçi olarak geçmişte söylediğimiz hiçbir sözü "ben öyle söylemedim" diyerek çevirme şansımız yok. Tunç Soyeri'nin ülkeyi bölme planının bir parçası olan hendek siyaseti ile ilgili çok tehlikeli sözleri var.



-Tunç Soyeri'nin HDP'ye olan ilgisi kayıtsız kalmadı. HDP'den de açık bir destek geldi.



Evet, HDP'de açık olarak buna destek veriyor. Tunç Soyeri'nin adaylığının açıklanmasından saatler sonra HDP İzmir'de aday çıkarmayacağını açıkladı. Yaklaşık 30 gün önce HDP Eş Genel Başkanı'nın İzmir'deki adayın uzlaşı ile belirleneceği, kendilerinin de onay vereceği bir isim ile seçime gidileceğini direkt söylüyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman milletin mahşeri vicdanında cevaplanması gereken sorular olduğunu düşünüyorum.



-CHP'nin ulusalcı kanadı ve İyi Parti'nin milliyetçi seçmeni Tunç Soyeri'ye HDP yönetimi kadar sahip çıkar mı sizce?

Onların alanına girmeyeceğim. Bu resimle ilgili çok ciddi bir sorun var. CHP neden böyle şaibeli bir aday gösterdi bunu bilemiyorum. Demek ki kamuoyunda tartışılan bu konular CHP yönetimi için çok da önemli değil.

