Ekrem İmamoğlu’na vatandaş tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

CumhuriyetHalk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) son gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Kastamonu standını ziyaret eden İmamoğlu beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlara helva ve pilav ikram eden İmamoğlu'na seslenen 65 yaşındaki işçi emeklisi Recep Ali Sükut, "Sayın İmamoğlu CHP olarak PKK'ya destek vermeyin. Gelin, ABD'ye, AB'ye ve dış güçlere karşı mücadele veren, ülkeyi rahatlatmaya çalışan AK Parti'ye destek verin. Düşmanlara karşı daha iyi mücadele vermesi için AK Parti'ye destek verip zirveye çıkaralım" dedi.