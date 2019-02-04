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'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 14:07
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Samsun merkezli Malatya, Ağrı, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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