Mevlüt Uysal A Haber'de müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal A Haber canlı yayınına konuk oldu.





YENİKAPI-BÜYÜKÇEKMECE HATTI GELİYOR



İstanbullulara metro müjdesi veren Uysal, "Yenikapı-Beylikdüzü metrosu son aşamasına geldi ihalesi yapılacak. İlk etabının Yenikapı TÜYAP değil Yenikapı Büyükçekmece Mimar Sinan olarak yapacağız. Batı yakasında ise Silivri'ye kadar devam edecek" diye konuştu. Uysal, Büyükçekmece sahilini düzenleyeceklerini ve yatay mimari uygulayacaklarını ifade etti. Uysal konuşmasına şöyle devam etti;

CHP'DEN 25 YILDIR KURTULAMAYAN BİR BÜYÜKÇEKMECE



Büyükçekmece'de ilk defa bir değişim olacak ve CHP'den 25 yıldır kurtulamayan bir Büyükçekmece var o manada çok olumlular. Cumhur İttifakında tabanda oyların birleştiği en güzel örneklerden biri Büyükçekmece'de olacak. MHP ilçe teşkilatı bize büyük salon toplantısı yapalım herkes bizim kaynaşmamızı görmeli dediler.

Mevlüt Uysal'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

730 SEÇMENİN KAYDI DONDURULDU



Adaylığım ilk ilan edildikten sonra sahte seçmenler yazıldı araştırdık hakikaten bazı inşaat halinde sıvası bile yapılmamış seçmen kayıtları var. İlçe başkanlarımız savcılığa dilekçe verdi daha sonradan belediyede memur olan kişinin belediyede görevlendirildiği ve sahte kayıtlar yaptığı ortaya çıktı. Seçmenlerin haberi olmadan bu yapılıyor. 730 seçmenin kaydı donduruldu.

ALTYAPIYI SIFIRDAN ELDEN GEÇİRECEĞİZ



Bütün altyapıları sıfırdan elden geçirip İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri haline getireceğiz.