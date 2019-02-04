PKK’nın para musluğu kesildi

PKK terör örgütünün en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucuya ve tacirlerine geçen yıl Jandarma tarafından büyük darbe vuruldu. Sadece Diyarbakır ve bağlı ilçelerinde 2018 yılında mali değeri 1 milyar 262 milyon 171 bin lira tutarında uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlarda PKK'yla bağlantılı 452 zehir taciri de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın can damarı niteliğinde olan ve örgütün en önemli gelir kaynaklarının başında gelen uyuşturucuya geride bıraktığımız 2018 yılında da göz açtırılmadı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile JÖH timlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri nefes kesen operasyonlarda teröre mali kaynak sağlayan zehir bataklıkları birer birer kurutuldu. Gerek vatandaş ihbarları, gerekse yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüyle bağlantılı uyuşturucu tacirlerine aman verilmedi. Diyarbakır'ın Lice İlçesi başta olmak üzere Hazro, Silvan, Kocaköy, Hani İlçeleri ile bağlı köy ve mezralarında ve Diyarbakır kent merkezinde zehir tacirlerine son 1 yılda Jandarma KOM Şubesince 476 farklı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 4 ton 543 kilosu kubar, 21 ton 900 kilosu da toz olmak üzere toplam 26 ton 443 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

1 MİLYAR 262 MİLYON TL

Toplam mali değeri 1 milyar 262 milyon 171 bin lira tutarındaki uyuşturucuya gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında pazar arayan zehir tacirlerinden 452'si yakalanıp adli mercilere sevk edildi. Uyuşturucuya pazar arayan tacirlerin yol kontrollerinde yapılan aramalarda kullandıkları araçların kaporta ve alt kısımlarına özel yaptırdıkları gizli bölmelere zulaladıkları uyuşturucu özel eğitimle KOM köpeklerinin de yardımıyla ele geçirildi.

Ele geçen uyuşturucunun önemli bir kısmı da uzun süre toprak altında muhafaza edilmeyi sağlayan jelikan bidonlar içine gizlenmiş halde yeraltına gömülü olarak bulundu.

PROTEZ KOL VE BACAK İÇİNE GİZLEDİLER

Bazı uyuşturucu tacirlerinin de dikkat çekmemek ve güvenlik güçlerinin takibinden kurtulabilmek için uyuşturucu batı illerine sevk ederken protez kol ve bacak içine gizledikleri, bazılarının da uyuşturucuyu alüminyum folyoya sarıp vücutlarına sardıktan sonra üzerine elbise giyinerek kamufle etmeye çalıştıkları tespit edildi. Uyuşturucuyu satana kadar bin bir türlü yola başvuran zehir tacirleri her defasında Jandarma timlerini karşısında buldu.

MİNARELERE VE MEZARLIKLARA BİLE GİZLEDİLER

Tacirlerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman da köylerde cami minaresi ve mezarlıkların içine kadar uyuşturucu gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve terörün en önemli gelir kaynağına geçtiğimiz yıl rekor düzeyde bir darbe vuruldu. Uyuşturucu tacirlerinin terör örgütü PKK'yla da bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Aynı operasyonlarda kırsal alanda hazineye ait 92 farklı meralara yasadışı dişi hint keneviri ekimi yapıldığı tespit edildi. Havadan İHA ve helikopterlerin de yardımıyla tespit edilip görüntülenen kenevir tarlalarına JÖH timleri ve iş makineleriyle yapılan operasyonlarda ise 2 milyon 960 bin 838 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler ilgili savcılıkların talimatıyla yerinde imha edildi.