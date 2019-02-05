Başkan Erdoğan yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yarın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştireceğim" dedi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler ve 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

BİZ AK PARTİ OLARAK 31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Biz AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi her fırsatta dile getireceğiz.

Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin,arsızlığın, hırsızlığın, israfın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz.

"Yıl sonunda satın alma paritesine göre en güçlü 12. Ekonomi olacağız"

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI...

Seçim manifestomuzda tüm bu hususları 11 başlık altında açıkladık. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. İzmir'de Karabağlar için burası çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Akıllı şehirler uygulamasıyla tüm imkanlar insanlarımızın hizmetine sunulacak.

GIDA FİYATLARINDA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK

Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avanesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız.

Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Meclis Başkanı Yıldırım'ın ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajın hatırlatılmasının ardından, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak." dedi.

İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş Bankası meselesi zaten çok açık net uygulanabilecek ne varsa, bunlar zaten yasalar içerisinde mevcuttur. Çünkü partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP'yi biz yasal zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP'nin hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, bu bir defa Hazine'nin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir. Dolayısıyla bu hak Hazine'ye devredilmiş olacaktır." dedi.

Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan, bunun parlamentoda işleyecek bir süreç olduğunu kaydetti.