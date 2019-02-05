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’li belediyeden alacaklı müteahhit canına kıydı

’da ’li ’nden alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle bunalıma girdiği belirtilen 42 yaşındaki müteahhit Hasan Devrim Ulaş, muhtarlıkta ruhsatlı silahıyla etti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
CHP’li belediyeden alacaklı müteahhit canına kıydı
Olay dün Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi muhtarlık binasında meydana geldi. Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Demetevler Spor Kompleksi'nin müteahhitliğini yapan Hasan Devrim Ulaş iddiaya göre işleri için yaklaşık 3 milyon lira para harcayıp borçlandı. Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen müteahhit, çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyip yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasına gitti. İki katlı muhtarlığın birinci katında kimsenin bulunmadığı sırada Ulaş, ruhsatlı tabancasıyla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri genç müteahhidin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, Ulaş'ın belediyeden alacaklarını alamadığı için bunalımda olduğu öğrenildi. Bu arada CHP'li Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Müteahhit Hasan Ulaş Devrim'in Seyhan Belediyesi'nden vadesi geçmiş alacağı yoktur" denildi.
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CHP’li belediyeden alacaklı müteahhit canına kıydı
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