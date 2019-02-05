Dünya başkentini yöneteceğim

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi'ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada konuşan Yıldırım, "Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik" dedi. Zaman zaman "lise yıllarındaki Binali" olmak istediğini ifade eden Yıldırım, "O yıllardaki Binali'ye büyüdüğünde millete hizmetin her kademesinde bulunacağını söylemek isterdim. Çok önemli bir göreve talip olduk. Ortak değerimiz olan bu şehirde ele alınması gereken birçok konu var. Bunların başında trafik ve ulaşım geliyor" diye konuştu. Öğrencilik yıllarında imkanların çok kısıtlı olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: "İki yıl önce TRT'de bir program yapıldı, oraya öğretmenlerim çağrıldı. Orada beni 'sessiz, çalışkan, herkesle arası iyi, göze batmamaya özen gösterirdi' diye anlatmışlardı. Evet ben insanlara dokunarak hayatımı geçirdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bunun için önemli bir fırsat. İstanbul'a hizmet etmek kesinlikle küçümsenemez. Napolyon ne demiş 'Eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu'. Biz bu dünya başkentini yönetmeye talibiz" Buluşmaya katılan öğretmen ve öğrenci arkadaşları ise Yıldırım'ın çok samimi, dürüst, güler yüzlü ve çalışkan olduğunu ifade etti. Öğretmen ve arkadaşları da, hatıralarındaki Yıldırım'ı anlattı. Fizik öğretmeni Necati Güngör, "İstanbul'u yepyeni bir İstanbul yapacağına inanıyorum" dedi. Lise arkadaşı Tacettin Erk, "Kendisini nasıl görüyorsak, okul zamanında da öyleydi. Biraz daha sakin, sessiz, şakacı ve iyi niyetli" diye konuştu. AA