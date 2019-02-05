Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:43
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlı ise gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Malatya, Ağrı, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon'da 1 Şubat'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN