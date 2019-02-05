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’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

'nin, 'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği , seçim bürosu açılışında elebaşı Abdullah Öcalan lehihe konuşma yapınca gözaltına alındı. Polis, toplanan kalabalığı da biber gazı kullanarak, dağıttı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 17:26
HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP Ceylanpınar ilçesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör, partililer ile birlikte seçim bürosu açılışı için ilçe binasında buluştu. Buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek isteyen grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Kısa süre sonra seçim bürosu önünde yeniden toplandı. Burada kalabalığa bir konuşma yapan eş belediye başkan adaylarından Narin Gezgör, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis Gezgör'ü uyardı. Kalabalık karşılık verince de polis, biber gazı ile müdahale etti. Seçim bürosuna giren polis, Narin Gezgör'ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

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HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı
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