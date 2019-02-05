İzmir Başsavcılığı talimat verdi: 14 kripto örgüt üyesi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına ve mahrem imamlara yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen halen aktif görevde olan 1 Binbaşı, 1 Üsteğmen, 9 Astsubay ve 2 Uzman Çavuş (toplam 13 muvazzaf) ile sözleşmesi feshedilen 2 Teğmen, 1 İhraç Üsteğmen, 5 İhraç Astsubay, 1 terhis Asteğmen, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 24 asker ve 1 mahrem imam sivil şüpheliye operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa illerinde bu sabah yapılan operasyonda şu ana kadar 14 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.