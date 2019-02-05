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’de operasyonu: 14 gözaltı

merkezli 10 ilde, /'nin  yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13’ü muvazzaf, 25 şüpheliden 14’ü yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 11:46
İzmir’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 1'inin binbaşı, 1'inin üsteğmen, 9'unun da astsubay olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 1'inin muvazzaf binbaşı, diğerlerinin 1'inin üsteğmen ve 9'unun da astsubay olduğu bildirildi.

?Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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