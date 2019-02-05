‘Saygı, samimiyet ve açık sözlülük’

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek. Çipras, ziyaret öncesi Anadolu Ajansı'ra iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, "Ziyaretimde Aralık 2017'de başladığımız zor ancak açık diyaloğu sürdürme şansını bulacağımıza ve kaldığımız yerden olumlu gündemimizi ilerleteceğimize inanıyorum" dedi. Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinin çok zorlu anlardan geçse de birçok engeli aşmalarına yardımcı olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor. Bu, 21. yüzyılda ülkelerimizin sahip olması gereken, halklarımızın tarihiyle ve aralarında gelişen dostluğa uyumlu ilişkiyi inşa etmek için sürekli çabaya dayanıyor" diye konuştu. Çipras, 2016'da darbe girişimi sırasında, Erdoğan'ı arayan ve ona açık olarak darbe girişimine karşı desteğini sunan ilk liderlerden biri olduğunu hatırlattı. Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası bir sorunla mücadelede iş birliği yapabileceğini ilk kez 2015-2016'da mülteci krizinde gösterdiğini ve Avrupa Birliği (AB) -Türkiye mutabakatının ortaya çıktığını anlatan Çipras şunları söyledi:"Sonuçta Ege'de yasa dışı geçişler ve özellikle ölümler çok büyük ölçüde azaldı" dedi. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak büyük bir yükün altına girdiğine dikkati çeken Çipras, "Bu, uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı."Çipras, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) ve TürkAkım'ın uzatılmasına ilişkin iş birliğinin ilerlediğini söyledi. İstanbul-Selanik tren hattı, İzmir-Selanik gemi seferleri ve İpsala-Kipi gümrüğünün genişletilmesi gibi konular üzerinde çalışmaların da devam ettiğini söyledi. AAYunanıstan Başbakanı Aleksis Çipras bugün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan ve Çipras, iki ülke arasındaki yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini yıllık 10 milyar dolar hedefine çıkartmak için atılabilecek adımları ele alacak. Ayrıca, başta enerji, turizm, ulaştırma alanları olmak üzere ikili işbirliği imkanları da değerlendirilecek. Görüşmede, İstanbul-Selanik hızlı tren hattı, İzmir-Selanik feribot hattı projelerinin son durumunun değerlendirilmesi de bekleniyor. Görüşmede, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin durumu, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri, Batı Trakya'daki Türklerin durumu, Türkiye'nin AB üyelik süreci, mülteci meselesi ve Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Çipras yarın da İstanbul'da temaslarda bulunacak. Çipras'ın Fener Rum Patrikhanesi'ni ve Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.Yunanistan Başbakanı Çipras, Müslüman azınlığa yönelik reformların Yunanistan'ın vatandaşlarına bir taahhüdü olduğunu belirtti. Çipras, "Şeriat hukukunun tatbik edilmesi, müftülük makamlarının yapısı ve işlevi ve eğitim konularında önemli adımlar attık. Reformalara devam edeceğiz" dedi.KIBRIS sorununun çözümüne yönelik mesaj veren Yunanistan Başbakanı Çipras, "Türkiye veya Yunanistan'da seçim gibi gelişmelerden bağımsız olarak, Kıbrıs meselesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını esas alan kalıcı ve adil bir çözüm için çalışmaya devam etmeliyiz. Ada'nın bunu temel alarak birleşmesi tek mümkün çözüm. Bu çözüm, federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin normal bir AB ülkesi olmasını ve hem Rum hem de Türk, bir bütün olarak Kıbrıs halkının yararına çalışmasını sağlayacak" dedi. Çipras, çözüm müzakerelerine başlamadan "görev tanımları" metni üzerinde anlaşılması gerektiğini söyledi.