Şehitlerin kemikleri sızlıyor

CHP ve İyi Parti, önce gizledikleri terör örgütünün uzantısı HDP ile ittifakı artık aleni olarak yürütüyor. CHP ve İyi Parti'nin terörün uzantısı HDP ile yaptığı ittifak, daha da derinleşti. İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıklayan HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Ankara için pazarlık yürütüyor. HDP, bu illerde destek karşılığında bazı ilçe belediye başkanlıklarının yanı sıra belediye meclis üyelikleri de talep ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise ittifak sahada fiili olarak görülüyor. AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde bazı aşiretlerden aday gösteren İyi Parti'ye, HDP açık açık destek veriyor. Profili düşük isimleri göstermelik olarak aday yapan HDP, İyi Parti'nin adaylarına oy topluyor.

TERÖRDEN TUTUKLULAR

CHP ve İyi Parti'nin ittifak kurduğu HDP, bugüne kadar 40 bin insanın canına mal olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı. Partinin çok sayıda eski ve yeni milletvekili terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı, tutuklandı ve hüküm giydi. "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen Abdullah Zeydan ve "Sırtımızı YPG/YPJ'ye yasladık" ifadelerini kullanan Figen Yüksekdağ gibi isimler de var.

HDP'nin CHP-İyi Parti ittifakı açıklandı!

HERKES İSYAN ETTİ

Ayrıca 2016 yılında patlak veren hendek olaylarında belediyenin araçlarını ile yollara bombalar yerleştiren, belediyelerin kaynaklarını PKK'ya aktaran, teröristleri maaşa bağlayan HDP'li belediyelere de kayyum atandı. HDP'nin kazandığı 102 belediyeden 94'ü terörle bağlantıları nedeniyle görevden alındı. CHP ve İyi Parti'nin terör bağı tescillenen HDP ile ittifak kurması şehit yakınları ve gazileri isyan ettirdi. Terör örgütü PKK'nın alçakça şehit ettiği sembol isimler Yasin Börü, Eren Bülbül, Necmetin Yılmaz'ın yakınları CHP ve İyi Parti'ye HDP ile yapılan ittifakın şehitlerin kemiklerini sızlatacağını söyledi. Terörle mücadele ederken bin 870 şehit veren korucular da 'ihanetten vazgeçin' çağrısı yaptı. En sert tepki de Kuzey Irak'ta gazi olan ve boynundan aşağısı felç olan bir gaziden geldi: Bu ittifak PKK'dan daha çok çanımızı yakıyor.

Murat Caner "BU İTTİFAKIN ALTINDA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YATIYOR" Kuzey Irak'ta 1997 yılında gazi olan Yüzbaşı Murat Caner, "CHP, HDP, İyi Parti ittifakına, binlerce gazinin, ardında yetim evlat bırakmış şehitlerin ailelerinin canını PKK'dan çok yakan bir şey varsa o da, Atatürk'ü, ülkümü, dinimi kullanan partilerin terör destekçisi bir parti ile işbirliği yapmalarıdır" diyerek tepki gösterdi. Belden aşağısı felç olan Caner, "CHP-HDP ve İyi Parti ittifakının altında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan düşmanlığı yatıyor. Benim gibi arkadaşlarımı yaralayan, şehit edenlerle dinimizin, Atatürkçülüğün, ülkücülüğün maskesini kullananlar, bizi bu hale getiren terör destekçileri ile kol kola giriyor. Sırf Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olsun diye ülküsünü, ideolojisini, inancını satan adamlar bunlar. Atatürk'ü kullanarak oy isteyen CHP'ye yazıklar olsun. Ben terör gazisiyim. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Son dönemde Türkiye tarihinde terörle mücadele anlamında destan yazılıyor. Bu üç parti bir araya gelerek adeta teröriste destek veriyor. Bunlara yazıklar olsun. Dede Korkut'un dediği gibi, 'hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz' Ülkenin birliğini gücünü içerden yıkıyorlar" dedi.

Necmettin Yılmaz

KİMSE HDP'NİN TERÖR SAVUNUCUSU OLDUĞUNU İNKAR ETMİYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz da (23) ömrünün baharında terör örgütü tarafından katledildi. Necmettin öğretmen tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildi. Necmettin Yılmaz'ın ailesi de 'ittifak' haberlerinden rahatsız. Siyasetçi olmadığını, haddini aşmak istemediğini ifade eden Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz şunları kaydetti: Kimse HDP'nin terör savunucusu olduğunu inkar etmiyor. Ben milliyetçi bir kesimin terör örgütleri ile birlikte bir yola girmesine üzülüyorum. Kendimi kaybediyorum. Akli melekelerini mi kaybetti? Söylenecek çok söz var. Bizim yüreğimiz yanıyor. Yani İyi Parti'nin ne yaptığını biliyoruz. Anadolu halkı gereken cevabı verecek. Ben kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir partinin terör örgütleri ile bir yola girmesine kahroluyorum. Söylenecek çok söz var. Şehit aileleri olarak ciğerimiz yanıyor. Bu millet gerçekten basireti açık bir millet. Sandıkta gereken cevabı Türk milleti verecek.

Yasin Börü

"BU PARTİLER EZELDEN BERİ AYNI GÖRÜŞTE VE ZİHNİYETTEDİRLER"

Diyarbakırlı Yasin Börü de alçakça katledilen isimler arasında. 6-8 Ekim 2014'te Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildi. 4 arkadaşıyla birlikte 16 yaşında katledilen Börü'nün vücudunda 15 bıçak ve 1 kurşun yarası belirlendi. Yasin Börü'nün babası Fikri Börü de kirli ittifaka karşı: "Bu partiler ezelden beri aynı görüşte ve zihniyettedirler. Bu üç partinin ittifak yapmalarına şaşırılmaması gerekir. Ne halleri varsa görsünler. Zaten herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor."

Nurcan Karakaya, Bedirhan Karakaya ve Serkan Karakaya BEDİRHAN 11 AYLIKTI Bebek katili PKK terör örgütü Hakkari'de babasını görmeye giden 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'yı şehit ederek bir kez daha göstermişti. Astsubay babası Serkan Karakaya'yı görev yerinde ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya (26) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Eşini ve bebeğini hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, 11 aylık bebeğinin yastığı ile cenaze törenine katılması Türkiye'yi yasa boğdu. Kundaktaki bebeğe sıkanla ittifak olmaz.

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Eren Bülbül

"BİZLER CHP- HDP-İP'YE KARŞIYIZ"

Eren Bülbül de 15 yaşında ömrünün baharında terörün hedefi oldu. Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin evden erzak çaldığını gören 15 yaşındaki Eren Bülbül, olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçlerinin teröristlerle girdiği çatışmada Bülbül şehit oldu. Sosyal medyada paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren" sözleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Eren'in ailesi yapılan CHP- HDP-İP ittifakını sert sözlerle eleştirdi. Bülbül'ün ailesi, "CHP, Atatürk'ün partiliğinden çıktı, PKK partisine dönüştü. Bu şekilde ittifak kurarak vatandaşlardan oy toplamaya çalışıyorlar. Lanet olsun bunların hepsine, insanları kandırıyorlar. Masum insanları şehit eden bir parti ile Atatürk'ü savunan bir parti aynı kefede dahi konamaz. Bunlar kalkmış ittifak yapıyorlar. İttifakın arkasında farklı planlar vardır. Milletimiz bu planlara karşı boyun eğmemeli ve oyunlara gelmemelidir. Bizler CHP- HDP-İP'ye karşıyız" dedi.

Ziya Sözen

"CHP SEÇMENİNİN SESSİZ KALMASI DAHA DA ÜZÜCÜ"

Terörle mücadelede bin 870 şehit, 3 binin üzerinde gazi veren korucular kirli ittifakı kınadı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen şunları kaydetti: "CHP-HDP-İP ittifakı gizli bir bilgi değil. Ayan beyan ortada. Düne kadar tüm Türkiye'nin önünde 'adalet' adı altında HDP'li eş başkanlarla, belediye başkanlarıyla kol kola yürüdüler. CHP'li miletvekillerinin PKK'lıların cenazelerine katılıp teröristler için gözyaşı dökmeleri artık normal bir durum haline geldi. Üzülüyoruz, özellikle cumhuriyetin değerlerine bağlı olduğunu iddia eden CHP ve İP'in şehitlerimizin kanlarına elleri bulaşmış, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen HDP'lilerle beraber olması korkunç bir durum. Sırf seçimde başarı elde etmek için hareket etmeleri şehitlerimize, gazilerimize ve Türk milletine karşı ihanettir. CHP'nin sadece İstanbul adaylarına bakınca hepsi HDP'ye yakın isimler. CHP seçmeninin sessiz kalması daha da üzücü."